 “¡Le cobré igual!”: Este comediante arrancó carcajadas con su divertida experiencia en psicología - Chilevisión
“¡Le cobré igual!”: Este comediante arrancó carcajadas con su divertida experiencia en psicología

Sebastián “El Seba” Oyarce hizo reír al público de ¿Cuánto vale el show? con sus únicas experiencias ejerciendo. Desde preguntas incómodas sobre los signos zodiacales a la paciente que siempre vuelve con el ex, ¡su repertorio tenía de todo!

Emitido el 03/12/2025

