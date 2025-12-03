“¡Le cobré igual!”: Este comediante arrancó carcajadas con su divertida experiencia en psicología - Chilevisión

¡Inspirado en Cachureos! Imitador de voces de San Bernardo causó sensación con su show
El sanbernardino causó sorpresa y gracia al interpretar una canción del programa infantil e imitando las voces de los cantantes del éxito.
Adrián Gonzales no presentó un talento cualquiera, sino uno dedicado al género. El peñaflorino demostró que tiene el ritmo en la sangre y dejó clara su rapidez de pies con una energía inigualable. ¡Un animado show con sabor a viernes!
El desamor latente del cantante mexicano conmovió al jurado de ¿Cuánto vale el show? en esta performance. Al cantar con su estilo único y personal en vez de imitar, Ariel Guzmán entregó una interpretación digna de todos los aplausos.
Sebastián “El Seba” Oyarce hizo reír al público de ¿Cuánto vale el show? con sus únicas experiencias ejerciendo. Desde preguntas incómodas sobre los signos zodiacales a la paciente que siempre vuelve con el ex, ¡su repertorio tenía de todo!