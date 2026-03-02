Humor blanco y de campo: Matrimonio hizo reír con hilarante performance de canto y música - Chilevisión

Una joven bajo la lluvia: Talentosa cantante lo dejó todo con clásico de Rocío Durcal
La joven Rose Mary Carrasco regresó a la revancha de ¿Cuánto Vale el Show? con el propósito de adjudicarse un cupo entre los finalistas de la temporada.
El participante de Concón, Michael Narr, se lució en el repechaje de ¿Cuánto Vale el Show? al presentar una canción de su propia autoría, la cual cuenta una aventura vivida mientras recorría el país.
María Graciela Charpentier llegó a sorprender en esta jornada de repechaje en ¿Cuánto vale el show? Para ganarse un puesto en la gran final del programa. Llevando su talento a otro nivel, dejó boquiabiertos a todos los presentes.
El participante de 13 años, Vicente Vallejos, llegó desde Valdivia para convencer al jurado de seguir en competencia. En esta oportunidad, sorprendió con una impresionante interpretación del tema "Aleluya" en ¿Cuánto Vale elShow?.
El participante Raúl López encantó con su interacción con el público y el jurado durante su performance en el repechaje de ¿Cuánto Vale el Show?, realizando improvisaciones que sacaron más de una carcajada.