Humor blanco y de campo: Matrimonio hizo reír con hilarante performance de canto y música - Chilevisión

¡Con agilidad gatuna! Esta participante mezcló trapecio y zancos en una impactante presentación

María Graciela Charpentier llegó a sorprender en esta jornada de repechaje en ¿Cuánto vale el show? Para ganarse un puesto en la gran final del programa. Llevando su talento a otro nivel, dejó boquiabiertos a todos los presentes.