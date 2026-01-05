¡El talento de Valparaíso! Porteña deslumbró con su impecable voz para la ranchera - Chilevisión

¡Unas gemelas llenas de talento! Revive acá el baile de estas hermanas que encendió ¿Cuánto vale el show?

Camila y Sabrina Morillo lo dieron todo en el escenario del programa con su poderosa coreografía de “Hips don’t lie”. Entre canciones populares de La Loba y otras emblemáticas del pop, deslumbraron a todos con su coordinación profesional.