 ¡El talento de Valparaíso! Porteña deslumbró con su impecable voz para la ranchera - Chilevisión
¡El talento de Valparaíso! Porteña deslumbró con su impecable voz para la ranchera

Scarlette Silva, oriunda de Valparaíso, se llevó todos los aplausos del público cuando se subió al escenario de ¿Cuánto Vale el Show? e interpretó una ranchera muy animada.

Emitido el 05/01/2026

