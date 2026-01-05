¡El talento de Valparaíso! Porteña deslumbró con su impecable voz para la ranchera - Chilevisión

Arte en el trapecio: La espectacular presentación de reconocida atleta nacional
María Charpentier, una exdeportista nacional de primer nivel, se presentó junto a su trapecio con una delicada performance que provocó la felicidad del público.
Mateo y Amelie Rubilar tienen tan solo 10 y 8 años, respectivamente. Sin embargo, su gran talento y elegancia para interpretar este baile nacional hicieron que se robaran los corazones de todos los presentes. ¡El baile corre por sus venas!
Gabriel Muñoz puso a aplaudir al público de ¿Cuánto vale el show? con este instrumento. Con música animada, perfecta para motivar la tarde, este joven demostró su conexión con el acordeón y sus perfeccionadas habilidades para tocarlo.
Luis Tapia y Paloma Velasco mostraron su dominio con la percha en una presentación que tenía tensos a todos en ¿Cuánto vale el show? Entre acrobacias impactantes y trucos que te dejarán con la boca abierta, ¡es imperdible!
Camila y Sabrina Morillo lo dieron todo en el escenario del programa con su poderosa coreografía de “Hips don’t lie”. Entre canciones populares de La Loba y otras emblemáticas del pop, deslumbraron a todos con su coordinación profesional.