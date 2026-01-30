¡Chaplin moderno! Este hombre de Lampa se la jugó con divertida rutina en ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión

¡Jóvenes y con talento! Agrupación de niños hicieron bailar con su contagiosa cumbia
Academia Brutin se instaló en la final semanal de ¿Cuánto Vale el Show? con una presentación impecable que hizo aplaudir al jurado presente.
Julián destacó lo abrigado que se vio en su primer show, ¡pero Sebastián Paredes llegó muy ligero de capas! Y aunque el presentador dijo que cantaba música anglosajona, sorprendió con “La distancia” de Manuel Medrano. ¡Julián no le achuntó a nada!
El estudio completo de ¿Cuánto vale el show? aguantó la respiración ante la desafiante presentación de Monserrat Gorigoitia, una niña que dominó esta disciplina como una profesional con toda una vida de trayectoria. ¡Merece todos los aplausos!
Matilda Salvo se presentó por primera vez con la magia infantil de Moana. Sin embargo, en esa ocasión quiso lucir su versatilidad musical con un tema poderoso y difícil de interpretar. ¡Y que le salió a la perfección!
Roberto Ibarra se ganó un lugar en la final del programa gracias a su talento e innegable carisma. Con una performance llena de elementos, bailes y silenciosa pillería, se llevó los aplausos de todos los presentes.
Germán Morales llegó con una entrada triunfal a ¿Cuánto vale el show? antes de empezar su apasionada presentación. Con la actitud desgarradora que merece esta canción, y con sus misteriosos lentes de sol, lo dejó todo en el escenario.
Matilda Salvo lo dio todo en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con “Cuán lejos voy” de esta princesa de Disney. Gracias a su talento y a su impecable vestuario, esta villarricense parecía salida directamente de la película. ¡Qué ternura y qué voz!