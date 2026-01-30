 ¡Chaplin moderno! Este hombre de Lampa se la jugó con divertida rutina en ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Chaplin moderno! Este hombre de Lampa se la jugó con divertida rutina en ¿Cuánto vale el show?

Roberto Ibarra se ganó un lugar en la final del programa gracias a su talento e innegable carisma. Con una performance llena de elementos, bailes y silenciosa pillería, se llevó los aplausos de todos los presentes.

Emitido el 30/01/2026

RELACIONADOS

02:15

¡Jóvenes y con talento! Agrupación de niños hicieron bailar con su contagiosa cumbia

Academia Brutin se instaló en la final semanal de ¿Cuánto Vale el Show? con una presentación impecable que hizo aplaudir al jurado presente.

02:07

Con "radical" cambio de look: Cantante de Melipilla conquistó al público con su encantadora voz

Julián destacó lo abrigado que se vio en su primer show, ¡pero Sebastián Paredes llegó muy ligero de capas! Y aunque el presentador dijo que cantaba música anglosajona, sorprendió con “La distancia” de Manuel Medrano. ¡Julián no le achuntó a nada!

02:15

Video | Revive acá el impactante arte circense de la tela con esta talentosa pequeña de 9 años

El estudio completo de ¿Cuánto vale el show? aguantó la respiración ante la desafiante presentación de Monserrat Gorigoitia, una niña que dominó esta disciplina como una profesional con toda una vida de trayectoria. ¡Merece todos los aplausos!

01:51

¡Una voz dulce y llena de sentimiento! Pequeña de 8 años se lució con “La nave del olvido” de José José

Matilda Salvo se presentó por primera vez con la magia infantil de Moana. Sin embargo, en esa ocasión quiso lucir su versatilidad musical con un tema poderoso y difícil de interpretar. ¡Y que le salió a la perfección!

02:16

¡Chaplin moderno! Este hombre de Lampa se la jugó con divertida rutina en ¿Cuánto vale el show?

Roberto Ibarra se ganó un lugar en la final del programa gracias a su talento e innegable carisma. Con una performance llena de elementos, bailes y silenciosa pillería, se llevó los aplausos de todos los presentes.

02:03

Sacó un clásico de Juan Gabriel: Maipucina se llevó los aplausos por su delicada voz

Karla Pezoa, de Maipú, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? con uno de los éxitos más arrolladores del Divo de Juárez, haciendo bailar y cantar al público del programa de talento.

02:04

“Como quien pierde una estrella”: Santiaguino se lució al cantar este clásico de Alejandro Fernández

Germán Morales llegó con una entrada triunfal a ¿Cuánto vale el show? antes de empezar su apasionada presentación. Con la actitud desgarradora que merece esta canción, y con sus misteriosos lentes de sol, lo dejó todo en el escenario.

02:13

De Concepción con amor: Penquista demostró su innegable parecido con Rauw Alejandro

Directamente de la VIII Región, Angelo Araya se presentó para imitar al cantante puertorriqueño, interpretando uno de los éxitos del oriundo de San Juan.

01:38

¡Una Moana de 8 años! Pequeña cantante de Villarrica conquistó al jurado con su adorable performance

Matilda Salvo lo dio todo en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con “Cuán lejos voy” de esta princesa de Disney. Gracias a su talento y a su impecable vestuario, esta villarricense parecía salida directamente de la película. ¡Qué ternura y qué voz!

Publicidad
Publicidad
Publicidad