Cantando para consolidarse como la mejor: De San Bernardo con todo el romanticismo - Chilevisión

¡Clase y espectacularidad! Infernal Brass dio una clase de trombón que hizo bailar al público
Dos amigos de la agrupación Infernal Brass se instalaron en ¿Cuánto Vale el Show? con un renovado espectáculo que incluye baile y música en vivo.
Gonzalo Tapia se lució con su traje rosado al estilo de este emblemático cantante. Su performance de “A roda mi vida” hizo que se ganara los aplausos de todos los presentes en ¿Cuánto vale el show? ¡Definitivamente una interpretación digna de Fito!
Camila, Jordán y Pao representaron a Ballet Dantro en un baile que encantó al jurado con su ternura, historia y carisma. Partieron con una clásica “Conga” que pronto se transformó en una coqueta performance al ritmo de “Lady Marmalade”.
“Los güeñes del sur” llegaron desde la Región del Maule para encender el penúltimo programa del año con su talento. Desde su coordinación instrumental, la canción y sus divertidos pasos, su performance fue aplaudida por todos.
Su interpretación empezó tranquilamente al ritmo de “Golden”, pero eso pronto quedó de lado por un explosivo baile que encendió a todos los presentes en ¿Cuánto vale el show? ¡Hans Rivas tiene una estamina más que envidiable!