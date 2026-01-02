Cantando para consolidarse como la mejor: De San Bernardo con todo el romanticismo - Chilevisión

¡Desde Isla de Maipo! Este imitador de Fito Páez impactó en la final con su gran parecido vocal

Gonzalo Tapia se lució con su traje rosado al estilo de este emblemático cantante. Su performance de “A roda mi vida” hizo que se ganara los aplausos de todos los presentes en ¿Cuánto vale el show? ¡Definitivamente una interpretación digna de Fito!