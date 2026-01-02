 Cantando para consolidarse como la mejor: De San Bernardo con todo el romanticismo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Cantando para consolidarse como la mejor: De San Bernardo con todo el romanticismo

Paula Zapata, una de las clasificadas a la final semanal, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? por segunda vez con la intención de quedarse con la instancia y clasificar a la final de temporada.

Emitido el 02/01/2026

RELACIONADOS

02:14

¡Clase y espectacularidad! Infernal Brass dio una clase de trombón que hizo bailar al público

Dos amigos de la agrupación Infernal Brass se instalaron en ¿Cuánto Vale el Show? con un renovado espectáculo que incluye baile y música en vivo.

02:14

¡Desde Isla de Maipo! Este imitador de Fito Páez impactó en la final con su gran parecido vocal

Gonzalo Tapia se lució con su traje rosado al estilo de este emblemático cantante. Su performance de “A roda mi vida” hizo que se ganara los aplausos de todos los presentes en ¿Cuánto vale el show? ¡Definitivamente una interpretación digna de Fito!

02:15

De Buin con el baile tap: Compañía Negrittap de Buin sacaron aplausos con coordinada performance

La Compañía Negrittap, de Buin, regresaron a ¿Cuánto Vale el Show? con la intención de adjudicarse con la final semanal con un espectáculo lleno de ritmo, música y baile.

02:00

Un impactante mix: Este grupo de ballet sorprendió en ¿Cuánto vale el show? con su versatilidad

Camila, Jordán y Pao representaron a Ballet Dantro en un baile que encantó al jurado con su ternura, historia y carisma. Partieron con una clásica “Conga” que pronto se transformó en una coqueta performance al ritmo de “Lady Marmalade”.

02:12

Cantando para consolidarse como la mejor: De San Bernardo con todo el romanticismo

Paula Zapata, una de las clasificadas a la final semanal, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? por segunda vez con la intención de quedarse con la instancia y clasificar a la final de temporada.

02:24

VIDEO | Así fue la ENCENDIDA banda de rancheras de Curicó que hizo bailar en ¿Cuánto vale el show?

“Los güeñes del sur” llegaron desde la Región del Maule para encender el penúltimo programa del año con su talento. Desde su coordinación instrumental, la canción y sus divertidos pasos, su performance fue aplaudida por todos.

01:47

¡Voz privilegiada! Oriundo de Peñaflor sorprendió con su profunda entonación

Vicente Romero, de Peñaflor, se subió al escenario de ¿Cuánto Vale el Show? para dar a conocer su profunda y privilegiada voz, comparada con grandes artistas como Frank Sinatra o Michael Bublé.

02:13

¡Danza andina y cultura! Joven hipnotizó al público con baile tradicional

Matías Gacitúa, con un vestuario sensacional, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? para exponer su mayor talento en un baile cultural y andino, sacando aplauso del respetable.

02:09

¡Con el clásico de Kpop Demon Hunters! Drag Queen desbordó energía con su encendida presentación

Su interpretación empezó tranquilamente al ritmo de “Golden”, pero eso pronto quedó de lado por un explosivo baile que encendió a todos los presentes en ¿Cuánto vale el show? ¡Hans Rivas tiene una estamina más que envidiable!

Publicidad
Publicidad
Publicidad