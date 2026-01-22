¡Volvió a sonar la temida chicharra! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 61 - Chilevisión

¡Volvió a sonar la temida chicharra! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 61
Los participantes buscaron impresionar al jurado de ¿Cuánto Vale el Show? con sus performances, pero hubo uno que provocó el sonido de la temida e inesperada chicharra.
Leo Caprile acompañó al jurado semanal de ¿Cuánto vale el show? en una nueva jornada llena de risas y talento. Con especiales presentaciones que no se pueden dejar de ver, divertidas discusiones y nuevos finalistas, esta edición está imperdible.
En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? el carisma de los talentosos participantes estuvo a un nivel estratosférico. Entre actuaciones refrescantes, una mujer de 89 años se llevó toda la admiración del jurado e hizo la tarde inolvidable.