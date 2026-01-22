 ¡Volvió a sonar la temida chicharra! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 61 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Volvió a sonar la temida chicharra! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 61

Los participantes buscaron impresionar al jurado de ¿Cuánto Vale el Show? con sus performances, pero hubo uno que provocó el sonido de la temida e inesperada chicharra.

Emitido el 22/01/2026

RELACIONADOS

01:25:05

¡Volvió a sonar la temida chicharra! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 61

Los participantes buscaron impresionar al jurado de ¿Cuánto Vale el Show? con sus performances, pero hubo uno que provocó el sonido de la temida e inesperada chicharra.

01:22:48

¡Un capítulo donde nadie se duerme! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 60

Leo Caprile acompañó al jurado semanal de ¿Cuánto vale el show? en una nueva jornada llena de risas y talento. Con especiales presentaciones que no se pueden dejar de ver, divertidas discusiones y nuevos finalistas, esta edición está imperdible.

01:24:10

Un matrimonio que se enamoró gracias a la cueca | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 59

En un nuevo capítulo lleno de talentos, emociones y bailes, el jurado debió decidir entre los fascinantes participantes para clasificarlos a la final semanal por un gran monto de dinero.

01:22:53

Talentos inéditos y emocionantes | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 58

A pesar de lo avanzada que está la temporada, los participantes de esta jornada se las ingeniaron para seguir impactando al jurado de ¿Cuánto vale el show? Entre magos e imitadores de animales, ¡este capítulo está imperdible!

01:19:23

¡Los mejores compiten en la final semanal! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 57

8 diversos talentos compiten por el gran premio en esta final semanal, donde tuvimos gran variedad de participantes, desde un pequeño baterista hasta una longeva declamadora.

01:21:27

Mujer de 80 años se robó las miradas | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 56

En una jornada con mucho talento y presentaciones originales, el jurado le tocó la dura tarea de determinar solo a dos como los ganadores del día para la final semanal en ¿Cuánto Vale el Show?

01:19:36

¡El emotivo regreso del gran Don Carter! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 55

Mitad de semana y nuevos talentos llegaron hasta ¿Cuánto Vale el Show? para exponer sus mejores talentos y alcanzar una codiciada final de temporada con un millonario monto en premio.

01:18:46

¡Una declamadora se robó la jornada! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 54

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? el carisma de los talentosos participantes estuvo a un nivel estratosférico. Entre actuaciones refrescantes, una mujer de 89 años se llevó toda la admiración del jurado e hizo la tarde inolvidable.

01:20:30

¡Con dos invitados de lujo! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 53

En una nueva semana de ¿Cuánto Vale el Show?, los participantes entregaron lo mejor de sí para competir el día viernes por ser el mejor. Además, Kurt Carrera y María José Quiroz hicieron una especial aparición.

Publicidad
Publicidad
Publicidad