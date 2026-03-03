¡Talentos que vuelven al repechaje! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 86 - Chilevisión

¡Participantes vuelven con todo al repechaje! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 84

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto Vale el Show? algunos de los mejores talentos que han pasado por el programa regresan en el repechaje para tener la oportunidad de volver a la competencia. ¿Quién será el afortunado o afortunada?