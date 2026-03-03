¡Talentos que vuelven al repechaje! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 86 - Chilevisión

¡Talentos que vuelven al repechaje! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 86
Una nueva jornada de repechaje se vivió en ¿Cuánto Vale el Show?, donde los mejores talentos se presentaron una vez más para convencer al jurado de seguir en competencia.
En este nuevo capítulo de ¿Cuánto Vale el Show? algunos de los mejores talentos que han pasado por el programa regresan en el repechaje para tener la oportunidad de volver a la competencia. ¿Quién será el afortunado o afortunada?
Kurt Carrera reemplazó a Don Carter en un novedoso capítulo de ¿Cuánto vale el show? Con las ocurrencias de Julián Elfenbein y con Fran Maira al poder, el caos no hizo falta en medio de tantos talentosos participantes.