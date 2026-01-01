¡Nuevo año, nuevos talentos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 46 - Chilevisión

¡Nuevo año, nuevos talentos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 46
En esta nueva edición recibimos el 2026 con talentos de lo más extraordinarios y curiosos, con una pizca de humor que sorprendieron al jurado. ¿Quién continuará en la competencia?
Los participantes de esta jornada de ¿Cuánto vale el show? trajeron refrescantes performances para aligerar el calor. Entre Drag Queens, artistas circenses e impactantes bailes orientales, el público tuvo una tarde inolvidable.
En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show?, Julián recibió los impactantes talentos de un mago que hace magia, un cantante que canta y bailarines que bailan. ¡Quién lo diría! Una edición llena de sorpresas y performances novedosas.
En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes refrescaron la tarde con sus talentos. Con bailes, canciones desgarradoras y rutinas que te harán llorar de la risa, el jurado tuvo un duro momento decidiendo al ganador de la semana.
En este nuevo capítulo los participantes deslumbraron con increíbles disciplinas para convencer al jurado. Cantantes, comediantes y malabaristas lo dieron todo el escenario para tener la oportunidad de seguir en competencia.