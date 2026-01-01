 ¡Nuevo año, nuevos talentos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 46 - Chilevisión
¡Nuevo año, nuevos talentos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 46

En esta nueva edición recibimos el 2026 con talentos de lo más extraordinarios y curiosos, con una pizca de humor que sorprendieron al jurado. ¿Quién continuará en la competencia?

Emitido el 02/01/2026

01:12:20

01:15:13

Un Daddy Yankee sobre el escenario | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 45

Un capítulo lleno de talento y performances inesperadas marcó la jornada de ¿Cuánto Vale el Show? Dos de los participantes podrán acceder a la final semanal por un cuantioso monto de dinero.

41:30

Burbujeantes y alocadas actuaciones | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 44

Los participantes de esta jornada de ¿Cuánto vale el show? trajeron refrescantes performances para aligerar el calor. Entre Drag Queens, artistas circenses e impactantes bailes orientales, el público tuvo una tarde inolvidable.

01:15:01

Voz angelical se llevó el premio semanal | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 43

El mejor talento de la semana navideña se presentaron en ¿Cuánto Vale el Show? con el fin de llevarse los $500 mil pesos que entrega la competencia. Además, al mejor de la jornada, clasificará a la final de temporada.

01:13:14

Una previa de Noche Buena llena de talento | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 42

En este capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes entregaron imperdibles presentaciones que se sintieron como un regalo anticipado de Navidad. ¡Definitivamente es el panorama perfecto para pasarla en familia!

01:16:13

Presentaciones mágicas y mucho ritmo | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 41

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show?, Julián recibió los impactantes talentos de un mago que hace magia, un cantante que canta y bailarines que bailan. ¡Quién lo diría! Una edición llena de sorpresas y performances novedosas.

01:16:08

¡Una jornada llena de rock! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 40

En ese nuevo capítulo, la energía de la música se tomó el escenario con performances insuperables. Entre músicos de alto impacto, bailarines y cuencos tibetanos, los participantes entregaron una edición variada y especial.

01:13:34

Una final llena de humor | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 39

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes refrescaron la tarde con sus talentos. Con bailes, canciones desgarradoras y rutinas que te harán llorar de la risa, el jurado tuvo un duro momento decidiendo al ganador de la semana.

01:14:50

¡Equilibrio y destreza en el escenario! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 38

En este nuevo capítulo los participantes deslumbraron con increíbles disciplinas para convencer al jurado. Cantantes, comediantes y malabaristas lo dieron todo el escenario para tener la oportunidad de seguir en competencia.

