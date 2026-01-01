¡Nuevo año, nuevos talentos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 46 - Chilevisión

Una final llena de humor | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 39

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes refrescaron la tarde con sus talentos. Con bailes, canciones desgarradoras y rutinas que te harán llorar de la risa, el jurado tuvo un duro momento decidiendo al ganador de la semana.