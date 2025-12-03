 ¡Artista de country y personaje ficticio! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 27 - Chilevisión
¡Artista de country y personaje ficticio! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 27

¡Un capítulo lleno de talentos, cantantes, comediantes, imitadores y hasta un personaje ficticio llenaron de arte el plató de ¿Cuánto Vale el Show?

Emitido el 03/12/2025

RELACIONADOS

01:15:08

01:14:09

Humorista y ballet de primer nivel | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 26

Un nuevo e impactante capítulo dejó la edición de ¿Cuánto Vale el Show?, donde una variedad de talentos demostraron su versatilidad sobre el escenario con rutinas y performances que llenaron de comentarios al jurado.

01:08:35

Grandes acrobacias y magia sorprendente | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 25

En este capítulo de ¿Cuánto vale el show?, los participantes disputaron un lugar en la gran final de la temporada con los puntudos comentarios de Leo Caprile, los chistes de Don Carter, los datos de Buffy y el carisma de Fran Maira y Pancha Merino.

01:14:38

¡Una tarde de talentos y energía kawaii! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 25

En esta nueva edición de ¿Cuánto vale el show? los participantes lo dejaron todo en el escenario para pasar a la final. Entre comediantes, pequeños bailarines y apasionados cantantes, el jurado y el público tuvieron una jornada llena de diversión.

01:14:19

¡Imitaciones y trucos llamativos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 24

En esta nueva edición asistieron imitadores, bailarines, cantantes y algunos con curiosos talentos con la armónica, el yoyo y mucho más. ¿A quién elegirá el jurado para pasar a la siguiente etapa?

01:14:38

¡Personajes multifacéticos y un nuevo ganador! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 23

En esta nueva final, los talentos victoriosos de la semana se enfrentaron en una feroz competencia llena de destreza. Entre bailes, chistes y la esperada participación de Leo Caprile en el jurado, solo un participante pudo conseguir el gran premio.

01:14:59

¡Bailes con personajes icónicos! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 22

En esta nueva edición de ¿Cuánto Vale el Show? Los participantes más inusuales se presentaron en el escenario, donde un violinista, un habilidoso niño que domina el cubo Rubik y hasta Darth Vader hicieron de las suyas.

01:14:06

Talentos conmovedores y un gran rebaño | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 21

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes subieron el nivel con sus distintas habilidades. Entre canto, baile y hasta una particular parodia de Pimpinela, la tarde se destacó por ser variada y divertida.

01:15:00

¡Asombrosas presentaciones! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 20

En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes lo dieron todo para llegar a la final de esta semana. Entre bailes, equilibrio de piedras y extravagantes personajes, la jornada estuvo lleno de risas y momentos inolvidables.

