¡Artista de country y personaje ficticio! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 27 - Chilevisión

Grandes acrobacias y magia sorprendente | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 25

En este capítulo de ¿Cuánto vale el show?, los participantes disputaron un lugar en la gran final de la temporada con los puntudos comentarios de Leo Caprile, los chistes de Don Carter, los datos de Buffy y el carisma de Fran Maira y Pancha Merino.