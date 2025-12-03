¡Artista de country y personaje ficticio! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 27 - Chilevisión

¡Artista de country y personaje ficticio! | ¿Cuánto Vale el Show? | Capítulo 27
¡Un capítulo lleno de talentos, cantantes, comediantes, imitadores y hasta un personaje ficticio llenaron de arte el plató de ¿Cuánto Vale el Show?
En este capítulo de ¿Cuánto vale el show?, los participantes disputaron un lugar en la gran final de la temporada con los puntudos comentarios de Leo Caprile, los chistes de Don Carter, los datos de Buffy y el carisma de Fran Maira y Pancha Merino.
En esta nueva edición de ¿Cuánto vale el show? los participantes lo dejaron todo en el escenario para pasar a la final. Entre comediantes, pequeños bailarines y apasionados cantantes, el jurado y el público tuvieron una jornada llena de diversión.
En esta nueva final, los talentos victoriosos de la semana se enfrentaron en una feroz competencia llena de destreza. Entre bailes, chistes y la esperada participación de Leo Caprile en el jurado, solo un participante pudo conseguir el gran premio.
En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes subieron el nivel con sus distintas habilidades. Entre canto, baile y hasta una particular parodia de Pimpinela, la tarde se destacó por ser variada y divertida.
En este nuevo capítulo de ¿Cuánto vale el show? los participantes lo dieron todo para llegar a la final de esta semana. Entre bailes, equilibrio de piedras y extravagantes personajes, la jornada estuvo lleno de risas y momentos inolvidables.