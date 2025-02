Reformalización de Cathy Barriga: Acusan a ex alcaldesa de pagar niñera personal con dinero municipal

Tras conocerse que Luis Japaz, ex mano derecha de Cathy Barriga, afirmara que la ex edil habría contratado a una niñera con dinero municipal, la Fiscalía buscará reformalizar a la ex alcaldesa de Maipú por presuntas nuevas irregularidades.

Emitido el 13/02/2025