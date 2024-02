“Me sentí seguro”: Joaquín Lavín reveló detalles del viaje en helicóptero que hizo con Piñera

El ex ministro de Educación reveló al matinal algunos detalles de su larga amistad con el ex presidente Sebastián Piñera y contó la vez en que viajó en una aeronave con el ex mandatario y sus hijos.

Emitido el 08/02/2024