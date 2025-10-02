“Llamen a la mamá...”: Adolescente de 14 años figura entre los detenidos tras persecución policial - Chilevisión

“Llamen a la mamá...”: Adolescente de 14 años figura entre los detenidos tras persecución policial
Tres personas fueron detenidas por Carabineros tras escapar de una fiscalización en Quilicura. Dentro de ellos se encuentran dos menores de edad.
El hombre que robó a un médico brasileño parte de la delegación de la FIFA por el Mundial Sub 20 el pasado 23 de septiembre fue formalizado este martes y durante la audiencia se dieron a conocer imágenes inéditas del ilícito.
Un vecino aseguró que ha tenido conocimiento de supuestos episodios de violencia de parte del exfutbolista, pues entre la comunidad se comenta que habría agredido a auxiliares y al mayordomo del edificio.
El exfutbolista llegó en horas de esta mañana al Centro de Justicia, donde el Ministerio Público revisará sus medidas cautelares luego de haber sido acusado de "amedrentar" en la vía pública a una de sus denunciantes.
Los cinco ciudadanos venezolanos fueron requeridos por la justicia chilena por su presunta participación en diversos casos de crimen organizado, entre estos, secuestros, extorsiones, tráfico de personas y asesinatos.
La mujer de 64 años, acusada de asesinar a sus hijos de 35 y 39 años, habría dejado una carta de 9 páginas que contendría un análisis de la familia, su dinámica y los supuestos motivos del crimen.
Benjamín, un estudiante de 19 años, denunció en Contigo en la Mañana que hace una semana ocurrió un tiroteo que afectó a su vivienda. Esto porque una bala perdida impactó en el techo de su dormitorio.
Miguel Muñoz reveló en Contigo en la Mañana que su hermano fue compañero de básquetbol de Christopher Barrientos, el TENS de 21 años que murió tras ser alcanzado por una "bala loca". Además, hizo un llamado a aumentar la seguridad en el sector.
Mientras que algunas personas denunciaron que viven entre balaceras y otras incivilidades, un vecino aseguró que se está exagerando la situación, lo que generó un gran conflicto entre los habitantes del sector.