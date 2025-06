“Me da miedo salir”: Adulto mayor se quebró tras sufrir violento robo de su bicicleta en Quinta Normal

Don Manuel se emocionó al revisar las imágenes del momento en Contigo en la Mañana. Explicó que “estoy mal todavía, me siento inseguro, me da miedo salir a la calle", y advirtió que “es algo que no le doy a nadie, porque fueron muy violentos conmigo”.