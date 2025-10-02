 ¡Famosos a la pista! Así fue el lanzamiento oficial de Fiebre de Baile - Chilevisión
¡Famosos a la pista! Así fue el lanzamiento oficial de Fiebre de Baile

La nueva y esperada temporada del estelar de Chilevisión está cada vez más cerca. Este jueves fue la presentación oficial a la prensa de los concursantes y jurados del programa.

Emitido el 02/10/2025

