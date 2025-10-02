¡Famosos a la pista! Así fue el lanzamiento oficial de Fiebre de Baile - Chilevisión

¡Famosos a la pista! Así fue el lanzamiento oficial de Fiebre de Baile
La nueva y esperada temporada del estelar de Chilevisión está cada vez más cerca. Este jueves fue la presentación oficial a la prensa de los concursantes y jurados del programa.
En Contigo en la Mañana revelamos a los primeros competidores que se enfrentarán en el debut de Fiebre de Baile: Esteban Paredes y Kike Acuña, quienes deberán demostrar toda su destreza en la pista en este primer duelo.
Daniela Castro es la nueva confirmada de la competencia de baile y, en Contigo en la Mañana, se sinceró sobre cuáles son sus fortalezas y debilidades a enfrentar. Además, reveló quién podría ser su rival más potente.
Raquel Castillo será parte de la nueva temporada de Fiebre de Baile y, en Contigo en la Mañana, compartió sus impresiones sobre retomar una de sus grandes pasiones, además de los desafíos que enfrentará en la competencia.