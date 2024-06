Diego Jiménez acusó a Coté López de su distanciamiento con su padre: “Solo dije la verdad”

El hijo de Luis Jiménez respondió a su madrastra luego de que lo tratara de "malagradecido", señalando que ella no dejaba su padre verlo. Por su parte, Coté López fue tajante al señalar que no es culpable del quiebre entre el ex futbolista y su hijo.