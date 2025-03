“No generamos dinero”: Karol Lucero respondió a las acusaciones que Danilo 21 lanzó en su contra

Karol Lucero habló en Contigo en la Mañana para aclarar la razón del por qué no le pagaba a sus colaboradores de Like Media. Además se refirió a las acusaciones que su ex socio también realizó en su contra.

Emitido el 12/03/2025