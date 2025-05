Residente que golpeó a conserje en Vitacura acusó agresión en Centro de Justicia: “Esto no termina aquí”

El sujeto de 34 años subió un video en redes sociales donde supuestamente fue perseguido y agredido a las afueras de tribunales. "Si no me escondo bajo un auto, hoy no estaría escribiendo esto", escribió.