¡Otra vez penal! El árbitro volvió a ir al VAR y sancionó la pena máxima contra Chile - Chilevisión

¡Otra vez penal! El árbitro volvió a ir al VAR y sancionó la pena máxima contra Chile
A los 55 minutos Rion Ichihara batió a Sebastián Mella a través de un lanzamiento penal y silenció al Estadio Nacional.
La gran figura de La Academia apareció en un momento clave y marcó el primer tanto en la ida de los cuartos de final de la Libertadores, situación que se vio empañada por lanzamiento de proyectiles durante el festejo.
En la agonía del primer tiempo, Lisandro Magallán recibió su segunda tarjeta amarilla por un fuerte planchazo. La acción complica seriamente a Vélez en la serie ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.