 De no creer: El palo le impidió a Ben Brereton marcar el empate de Chile ante Perú - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

De no creer: El palo le impidió a Ben Brereton marcar el empate de Chile ante Perú

El delantero nacional conectó con lo justo un rebote en el área, pero su tiro dio en el poste izquierdo del arco defendido por Diego Enríquez.

Emitido el 10/10/2025

RELACIONADOS

00:51

¡Hasta que le salió! Ben Brereton rompió su sequía y puso el empate de Chile ante Perú

Tras una buena jugada colectiva, Ben Brereton acabó con su mala racha y puso la paridad de La Roja ante Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

00:46

De no creer: El palo le impidió a Ben Brereton marcar el empate de Chile ante Perú

El delantero nacional conectó con lo justo un rebote en el área, pero su tiro dio en el poste izquierdo del arco defendido por Diego Enríquez.

01:09

¡Golazo de Perú! Inga silenció el Bicentenario de La Florida y adelantó a los incaicos ante La Roja

César Inga, el lateral de Universitario de Lima, dejó en el camino a Fabián Hormazábal y batió a Lawrence Vigouroux.

00:30

¡Casi desde la línea! Perú llegó con peligro y Benjamín Kuscevic salvó a Chile

El defensor de Fortaleza de Brasil estuvo notable y evitó la apertura de la cuenta de parte de los incaicos en La Florida.

00:40

¡Se lo perdió Cepeda! El atacante de Colo Colo tuvo el primero de La Roja ante Perú

Lucas Cepeda definió mal y no pudo aprovechar una gran jugada colectiva de la Selección Chilena que iguala ante Perú en un amistoso en el Bicentenario de La Florida.

00:42

Rossel anotó el descuento y único gol de La Roja en la eliminación ante México

El delantero de Universidad Católica marcó a los 88 minutos el final 1-4 de Chile ante los aztecas en los octavos de final del Mundial Sub 20.

01:08

Otra estocada de México: Iker Fimbres aumentó para los aztecas ante La Roja en Valparaíso

El volante mexicano remató desde fuera del área y puso a los 67 minutos el parcial 2-0 ante La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20.

01:27

Tahiel Jiménez anotó para México: Los aztecas dieron el primer golpe ante La Roja

México se puso en ventaja ante Chile a los 26 minutos tras gol de Tahiel Jiménez, quien aprovechó graves dudas de la defensa nacional.

00:30

Primero Millán y luego Rossel: El arquero de México se lució ante Chile

La Selección Chilena estuvo cerca de abrir el marcador ante México por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Publicidad
Publicidad
Publicidad