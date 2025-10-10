De no creer: El palo le impidió a Ben Brereton marcar el empate de Chile ante Perú - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
El delantero nacional conectó con lo justo un rebote en el área, pero su tiro dio en el poste izquierdo del arco defendido por Diego Enríquez.
Emitido el 10/10/2025
Tras una buena jugada colectiva, Ben Brereton acabó con su mala racha y puso la paridad de La Roja ante Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.
César Inga, el lateral de Universitario de Lima, dejó en el camino a Fabián Hormazábal y batió a Lawrence Vigouroux.
El defensor de Fortaleza de Brasil estuvo notable y evitó la apertura de la cuenta de parte de los incaicos en La Florida.
Lucas Cepeda definió mal y no pudo aprovechar una gran jugada colectiva de la Selección Chilena que iguala ante Perú en un amistoso en el Bicentenario de La Florida.
El delantero de Universidad Católica marcó a los 88 minutos el final 1-4 de Chile ante los aztecas en los octavos de final del Mundial Sub 20.
El volante mexicano remató desde fuera del área y puso a los 67 minutos el parcial 2-0 ante La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20.
México se puso en ventaja ante Chile a los 26 minutos tras gol de Tahiel Jiménez, quien aprovechó graves dudas de la defensa nacional.
La Selección Chilena estuvo cerca de abrir el marcador ante México por los octavos de final del Mundial Sub 20.