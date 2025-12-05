Con autoridades emocionadas: La presentación de Andrea Bocelli en el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
El tenor abrió el esperado evento en el Kennedy Center de Washington D.C. en Estdos Unidos, llevándose una verdadera ovación del público.
Emitido el 05/12/2025
El presidente de Estados Unidos fue reconocido por Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA que lo elogió en el evento que realizado en Washington D.C.
Robbie Williams y Nicole Scherzinger cantaron "Desire" en la previa al sorteo del Mundial 2026 que se realiza en Washington D. C.
Un fanático ingresó a la cancha tras el triunfo del Peixe sobre Juventude por el Brasileirao, generando un tenso momento al chocar a Zé Ivaldo. Afortunadamente, el futbolista no sufrió ninguna lesión.
Una vez terminado el partido por la Liga de Naciones Femenina, el entrenador nacional felicitó al plantel por el triunfo y recalcó que "necesitamos a todas. No se puede restar nadie".
Danna Garcete fue expulsada por una brutal infracción en mitad de cancha, viendo la segunda tarjeta amarilla en el duelo clave por la Liga de Naciones Femenina.
La arquera se lució con un notable enganche, dando comienzo a una buena jugada que culminó con un fantástico golazo de la mediocampista en el partido por la Liga de Naciones Femenina.
La volante habló con CHV Deportes luego de la dura caída de La Roja por la Liga de Naciones Femenina, haciendo un llamado a levantar la cabeza y poner el foco en el crucial partido contra Paraguay.
Aprovechando las falencias defensivas de La Roja, la recién ingresada desniveló el marcador en favor de las locales por la Liga de Naciones Femenina.