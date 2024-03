Amenazó y cumplió: Ex esposa de campeón del mundo vendió su camiseta y su medalla para pagar su casa - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en Argentina en estas últimas horas, luego de que la ex esposa del futbolista Exequiel Palacios vendiera la camiseta con la que ganó el Mundial de Qatar 2022.

Todo se originó cuando Yésica Frías, quien fuera pareja del volante trasandino, le advirtiera de manera pública al jugador que pondría en el mercado diversas reliquias para pagar la cuota de una casa en Buenos Aires.

Entre estos objetos estaba nada menos que la medalla de campeón del mundo y la mencionada casaca, la que finalmente colocó a disposición de un comprador.

Yésica Frías contó la verdad tras vender objetos de Exequiel Palacios

Este miércoles por la noche, Frías confirmó en su Instagram que un individuo se llevó la polera, desatando las críticas de los usuarios.

"El comprador de la primera camiseta. Una cuota menos", escribió la influencer en un incendiario mensaje.

Posteriormente, reveló que la medalla también fue adquirida por un interesado, aunque aclaró que solamente se trata de una replica.

"Las cosas de él, las tiene él. Lo que yo tengo son regalos que me hizo, como la camiseta que vendí con la dedicatoria. Mi intención es terminar de pagar el departamento y no tener un recuerdo de él. La vendí y no está mal", comentó a TN.

Respecto a las críticas de los hinchas, la mujer de 30 años indicó: "Yo no vivo para la gente, si tengo apoyo por mi historia y todo lo que pasé. Alguien que pasó lo mismo va a tener empatía".

Antes de toda esta situación, Frías confesó que la relación terminó debido a que Palacios le fue infiel. "Todo ese amor que tenía por él se me fue porque me decepcionó como persona", dijo a fines de enero.