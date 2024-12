Johnny Herrera se sincera tras comentada separación: “Ahora no le doy explicaciones a nadie” - Chilevisión

La tradicional dinámica de preguntas y respuestas en Instagram dejó al descubierto el quiebre entre Steffi Scholtbach y Johnny Herrera, quienes llevan varios meses separados.

La enfermera decidió abordar diversos comentarios de sus seguidores y confirmó que ya no está junto al ex capitán de Universidad de Chile.

De hecho, señaló que está "soltera desde marzo", recalcando que, a su juicio, "fue lo mejor que nos pasó".

Sobre cómo ha sido este proceso, la joven afirmó que "fue duro, más que nada porque hay un hijo en común. Teníamos que ver dónde íbamos a vivir, las visitas, mil cosas".

"Pero no nos costó tanto ponernos de acuerdo. Johnny se portó muy bien en la separación, no me la hizo difícil", agregó en diálogo con LUN.

La reflexión de Johnny Herrera tras su separación

Por el otro lado, Herrera comentó al mismo medio que "al principio fue difícil, nadie se quiere separar, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Hay que rearmar la familia y la vida, pero no nos ha costado tanto".

De todas formas, el otrora arquero vio el lado positivo y afirmó que "aprendí cosas nuevas. Nunca en mi vida había hecho un plato de fideos y tuve que aprender a cocinar un poquito".

"Me siento súper bien. Cuando estoy con Bruno (mi hijo) me dedico 100% a él y cuando no, me enfoco en mí, en hacer mucho deporte o compartir con los amigos. Ahora no le doy explicaciones a nadie, eso te deja tranquilo", agregó.