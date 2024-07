Sonia Isaza frena en seco a usuaria que la trató de “ordinaria” en redes: “¿Qué hace aquí?” - Chilevisión

Sonia Isaza, pareja del futbolista nacional Arturo Vidal, respondió a un inesperado comentario de parte una usuaria.

Todo se originó luego de que la modelo colombiana subiera parte de su entrenamiento a Instagram, algo que hace habitualmente.

En ese contexto, una mujer criticó parte de su cuerpo y señaló: "Esa espalda y tatuajes. Qué ordinario".

La respuesta de Sonia Isaza

Isaza no quedó indiferente y contestó de una particular manera a esta persona. "Linda, yo no sigo personas que me desagraden", manifestó.

"¿Usted qué hace aquí? ¡Enferma!", agregó la influencer, respuesta que generó cientos de likes entre sus seguidores.

De hecho, muchos defendieron a la modelo y trataron de "envidiosa" a esta mujer, asegurando que lo único que hace es subir un video realizando ejercicio.

Mira el comentario acá