Sonia Isaza desmiente supuesto vínculo con joven que defendió a Arturo Vidal: “En mi vida la he visto” - Chilevisión

Un fuerte descargo fue el que hizo Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, tras la denunciada de agresión sexual realizada por una mujer en una fiesta en la que participaron jugadores de Colo Colo.

El volante estuvo en un bar de Vitacura el pasado domingo junto a varios integrantes del plantel, velada que culminó con una acusación formal de una mujer que está siendo investigada.

En ese escenario, la modelo descartó de plano tener una cercanía con una joven que estuvo en el local y que defendió al futbolista mediante un video.

Sonia Isaza estalla ante rumores: "La rabia que tengo"

En sus redes sociales, Isaza desató su furia y no ocultó "la rabia que tengo. Los que me conocen saben que a mí no me gusta la polémica, trato de mantenerme al margen de todo porque me da pereza y lata todo eso"

"Pero de verdad estoy hasta la coronilla de que estén hablando mier... mía, que se estén metiendo conmigo cuando yo nunca me meto con nadie. Ahora salen con el cuento que la chica que sale hablando del problema (fiesta), supuestamente es amiga mía", agregó.

Isaza insistió en que a la supuesta testigo "no la conozco. En mi vida la he visto. Por favor, dejen de estar hablando lo que no es. De verdad me tienen harta. Yo trato de no meterme en nada porque no me gustan los chismes ni la polémica".

"Se los juro, trato de mantenerme fuera de todo eso, pero esto me parece el colmo de los colmos que estén inventando tanta mier...", añadió en sus historias de Instagram.

La influencer colombiana comentó que prefirió alzar la voz debido a que "una no puede quedarse callada tampoco. Si van a hablar algo, que sean cosas que sí son".

"Cómo van a inventar que es amiga mía la muchacha que sale hablando. Me tienen que mostrar las fotos y demostrar que es amiga mía. Díos mío", sentenció.

