El reconocido arquero nacional, Paulo Garcés, se refirió al angustiante momento que vivió junto a su familia, luego de que la semana pasada su hijo Benjamín se atorara con un pedazo de carne.

El pequeño, de sólo 13 años, no pudo tragar bien el alimento, pero afortunadamente el guardameta reaccionó a tiempo y lo salvó de algo peor.

Pocos días después de lo sucedido, el futbolista confirmó que no se sumará a Deportes Linares, equipo de la Segunda División Profesional que lo había anunciado como refuerzo en sus redes sociales.

Paulo Garcés relata angustiamente momento que vivió su hijo

En un live de Instagram, Garcés explicó que no irá a jugar a la Región del Maule para permanecer cerca de sus seres queridos.

"Mi hijo Benjamín sufrió un bloqueo con una carne en la garganta. Mi señora (Joyce Castiblanco) gritaba, se bloqueó porque vio a mi hijo desesperado", indicó.

El portero relató que "gracias a Dios pude reaccionar y sacarle el trozo de carne qe le estaba obstruyendo para poder respirar. Estaba un poco morado, pero afortunadamente no pasó a mayores. Aunque fue muy traumático para él, para mi señora y obviamente para sus hermanos y para mí".

"Desde que pasó esa situación, mi hijo me pidió muchas veces que no me fuera, que me quedara en la casa. La decisión de irme estaba tomada (...) Pero cuando lo pide un hijo, sobre todo después de lo que pasó, uno se replantea las cosas. Esta vez me toca a mí acompañarlos a ellos", agregó.

Adicionalmente, el campeón de América en 2015 recalcó a LUN que en Linares iba a estar solo. "Por eso tomé la decisión de quedarme. Mis hijos están felices viviendo acá en Valdivia. Era complejo que nos fuéramos todos por los ocho meses que dura el torneo", añadió.

Por último, Garcés descartó el retiro y recalcó que en estos momentos "estoy pensando sólo en mi familia. Si tengo que jugar no profesional este año, lo haré para estar al lado de ellos".