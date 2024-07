El desconocido nexo deportivo de Patricio Esteffan: Nuevo participante de Gran Hermano Chile - Chilevisión

Patricio Esteffan es uno de los primeros confirmados para la nueva edición de Gran Hermano Chile, el reality que se emitirá por Chilevisión.

Este participante es periodista de profesión y estuvo dedicado a los negocios, además de considerarse un amante de los deportes.

La cercanía de Patricio Esteffan con el pádel

En los últimos años, Esteffan trabajó en el rubro del pádel y es uno de los líderes del Pádel on Tour, el circuito en el que participan los mejores de todo el país.

A esta disciplina, que semana a semana reúne a miles de personas, entró a fines del 2021 tras observar el boom que se había dado en el territorio nacional.

En entrevista con AS Chile, el comunicador afirmó que el pádel "si o si se quedó" y que uno de sus objetivos es "meter a la familia y sumar a todo el mundo", buscando que "no sea solo un boom o una moda como muchos creen".

Además de su fanatismo por el deporte, el nuevo participante de La Casa más famosa del mundo es un apasionado de los viajes, recorriendo casi 70 países a lo largo de su vida.

Finalmente, es reconocido en Instagram y ya tiene más de 30 mil seguidores, donde se describe como un "hombre de negocios" y un "viajero". View this post on Instagram A post shared by Patricio Esteffan (@patricioesteffan)

¿Cuándo empezará Gran Hermano Chile y cómo verlo?

La fecha de estreno de Gran Hermano Chile se revelará muy pronto, al que igual otras importantes novedades.

El popular reality lo podrás ver a través de Chilevisión y la app MiCHV con los episodios estelares. Además, en DGO estará la señal 24/7.