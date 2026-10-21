Ocultaron su relación por años: DT se casó en secreto con actriz y generó revuelo en Inglaterra

Fabian Hürzeler, el entrenador más joven de la Premier League, delató con un singular detalle su boda con la actriz alemana Anna Karolin Berger.

La goleada 5-0 ante el Crystal Palace terminó siendo más que una victoria para Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton de Inglaterra que reveló accidentalmente un secreto.

El estratega más joven de la Premier League lució un anillo en su mano izquierda, confirmando que se casó en secreto con la actriz alemana Anna Karolin Berger.

El germano-estadounidense y la artista mantuvieron oculta su relación por un tiempo, pero desde 2025 que se muestran juntos de manera pública.





La boda secreta del DT de la Premier League

De acuerdo con lo informado por Bild, la boda se realizó durante la reciente fecha FIFA en la que los clubes no jugaron por tres semanas.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de personas cercanas a ambos y lejos de la prensa, aparentemente sin una fiesta masiva.

La pareja decidió dar a conocer su romance en medio de unas vacaciones a las islas Mauricio, publicando una de sus primeras fotos en junio durante el Mundial 2026.

Hürzeler es el DT más joven de la Primera División de Inglaterra con 33 años, pasando anteriormente por el St.Pauli y el fútbol formativo del Bayern Múnich.

Por su parte, Karolin Berger (34) forma parte de la novela alemana Tormenta de amor, además de dedicarse a compartir contenido diverso en redes sociales.