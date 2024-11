La reflexión de Maite Orsini sobre su relación con Jorge Valdivia: “Es mi ex pareja” - Chilevisión

Maite Orsini alzó la voz ante la situación de Jorge Valdivia, su ex pareja que está siendo investigado por presuntos delitos de violación.

La diputada rompió el silencio luego de que se conociera que habló con una de las mujeres que acusó al otrora futbolista, confirmando dicha comunicación.

Sobre este punto, la parlamentaria comentó que "me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común para que me llamara si así lo quería, le dije que no quería revictimizarla y estaba disponible para que lo necesitara de mi parte".

Maite Orsini habla de su relación con Jorge Valdivia

Orsini se refirió a esta situación en un video de Instagram, donde reconoció que "no estoy bien, hace tiempo que no estoy bien y desde que denunciaron a mi ex pareja esa condición se agudizó".

Sobre su relación con el ex jugador profesional, la representante de la Cámara Baja manifestó: "Jorge es mi ex pareja y, por mucho que uno termine una relación, no quiere decir que automáticamente se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona".

Teniendo en cuenta todo lo vivido, la diputada indicó que "me genera una contradicción que es muy dolorosa y pienso en las denunciantes y creerles, y al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja los últimos dos años".

Además, abordó la "persecución mediática" y apuntó a que hay un "acoso sobre mi vida privada y no sólo ahora, si no que desde que inicié mi relación con Jorge".

