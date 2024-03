Maite Orsini volvió a demostrar su amor a Jorge Valdivia con un inesperado comentario en redes sociales, el cual se dio en el contexto del Día Mundial sin carne.

Si bien no es una fecha formal, distintas organizaciones utilizan el día para visibilizar sobre el consumo de alimentos de origen animal.

En este marco, la diputada RD recomendó el libro “Cómo Ser Vegan Hoy” escrito por Ignacia Uribe, apuntando a que es una guía sencilla y didáctica para iniciarse en este camino.

La parlamentaria afirmó que "dejar de comer animales es también saludable, responsable con el medio ambiente y la sociedad: Las comidas ultra procesadas son nocivas para el humano".

"La industria cárnica es la más contaminante del mundo y, además, utiliza a comunidades vulnerables para su desarrollo. No dejen de leer este libro: Con mayor información es más fácil tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos", agregó. View this post on Instagram A post shared by Maite Orsini Pascal (@maiteorsini)

La respuesta de Maite Orsini a usuaria que apuntó contra Jorge Valdivia

El posteo de Orsini provocó que una usuaria le hiciera un inesperado comentario sobre su pareja. “Pero usted si se está comiendo un animal”, dijo la seguidora por su relación con Valdivia.

Sin embargo, la legisladora defendió al Mago y respondió: “Pero no sufre, jaja”, lo que fue celebrado con varios likes.