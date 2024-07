“Dónde le deposito”: Leonardo Farkas anuncia millonaria donación a Martín Vargas tras accidente - Chilevisión

Leonardo Farkas sorprendió al reaccionar por el estado de salud del ex boxeador Martín Vargas, anunciando una millonaria donación.

El otrora pugilista nacional fue víctima de un atropello el pasado 30 de mayo, lo que lo dejó con algunas heridas.

De hecho, el hijo homónino del ex campeón chileno afirmó que desde el centro asistencial enviaron a su padre a la casa sin dar mayores explicaciones de las secuelas.

La millonaria donación de Leonardo Farkas a Martín Vargas

Este domingo, Farkas comunicó que donará $2 millones a la familia de Vargas, pensando en los gastos médicos.

En su cuenta de X, el reconocido empresario señaló: "¡El pago de Chile! Seguidores, me informan del grave accidente del gran Martín Vargas".

"Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera. No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron", agregó.

Estado de salud de Martín Vargas

Hace algunos días, Martín Vargas se refirió al estado de salud de su padre y apuntó que hay que detalles que no están muy claros.

"Lo que no cuadra es que nos dijeron que de allí saldría con el alta y terminan manándolo a la casa, y no nos dan la información que corresponde. Aún no sabemos lo que tiene", comentó a Al Aire Libre.