“Estaba muy mal”: Habla hincha que ayudó a Jorge Valdivia tras quedar solo afuera de la cárcel - Chilevisión

Tras cerca de un mes en prisión preventiva, Jorge Valdivia salió de la Cárcel de Rancagua ante un nuevo cambio en las medidas cautelares.

El ex futbolista dejó el recinto penitenciario el pasado lunes por la noche, donde tuvo que esperar a que llegaran a buscarlo debido a un retraso en la recepción de los documentos oficiales.

Eso provocó que esperara sentado en la calle, pero el Mago fue ayudado por un hincha que anteriormente le había solicitado una foto.

Se trata de Daniel Rodríguez, quien se acercó para pedirle una foto para sus nietos y que lo llevó a su vehículo en busca de darle más tranquilidad en esos momentos.

En entrevista con Plan Perfecto, el fanático afirmó que el otrora volante "fue muy amable" con los niños y contó cómo se dio esta decisión de sacarlo de ese lugar.

Daniel Rodríguez entregó detalles de traslado de Jorge Valdivia

El hincha relató que, al ver a Valdivia, con su esposa decidieron ofrecerle ayuda. "(La idea) era sacarlo de ahí y subirlo al auto para que pueda tener un poco más de tranquilidad, de paz por todo este momento que tenía", dijo.

"Me comenta que va a llegar la abogada, yo le digo que es solamente para estar tranquilo si es que gusta. Me dice: '¿No tienes problemas?' Yo le digo que no hay ningún problema y se sube al auto", agregó.

Rodríguez reveló que el ex futbolista "estaba muy agradecido por el tema de sacarlo de todo este agobio. Estaba muy mal, recién saliendo de la cárcel, fuera de horario que tenían estipulado y la abogada que no estaba".

"Me agradeció mucho y yo le hice el comentario de que si él sentía el cariño de la gente. Dijo que sí, que siente mucho el cariño y me hacía mención de que adentro no la pasó bien", añadió.

Finalmente, el fanático recalcó que el Mago "se sentía como muy cohibido. Lo que quería era tener un poco de tranquilidad y fue en ese momento que llegamos nosotros y tomamos la decisión de sacarlo de ese lugar".

