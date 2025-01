Su novio jugará en el fútbol chileno y quedó encantada con el país: “La playa es maravillosa” - Chilevisión

Jhonatan Kauan es uno de los nombres más sorpresivos del mercado de pases del fútbol chileno, fichando en el recién ascendido Deportes La Serena.

Los Granates quieren armar un equipo competitivo en su retorno a la Primera División y trajeron al delantero brasileño, quien llega desde las inferiores del Inter de Porto Alegre.

El atacante de 20 años ya está en el país y se instaló junto a su pareja, Heloisa Ruschel, quien reconoció estar muy feliz al radicarse en territorio nacional.

Pareja de Jhonatan Kauan disfruta de las playas de La Serena

En diálogo con AS Chile, la joven reconocidó estar encantada con la ciudad nortina, recalcando que "es realmente muy hermosa y tiene un encanto único".

"La playa aquí es maravillosa, con una vista increíble y mi novio se está adaptando muy bien al club. Ha hecho buenos amigos y los colegas han sido muy acogedores con nosotros (la familia) y siempre dispuestos a ayudar".

Otro punto que tocó la estudiante de administación de empresas fue el del idioma. "Cuando la gente habla despacio, puedes entenderlo bien", dijo.