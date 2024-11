El fuerte reclamo de influencer que defendió a Arturo Vidal tras fiesta: “Si yo no hubiese hablado...” - Chilevisión

Contundentes declaraciones hizo la influencer que defendió a Arturo Vidal tras la fiesta de comienzos de noviembre, donde participaron integrantes del plantel de Colo Colo y que terminó en una denuncia por delito sexual.

La celebración se dio en un local de Vitacura y acabó con una mujer haciendo una grave acusación, la que está siendo investigada por la Fiscalía Oriente.

En ese momento, la creadora de contenidos afirmó haber estado en la velada, asegurando que el volante no tuvo participación en estos hechos.

Influencer arremete contra Arturo Vidal

Ahora, la misma joven criticó duramente a Vidal y cuestionó que no la haya contactado "para darme las gracias" por su testimonio.

"Yo no soy amiga de Arturo, yo no soy amiga de la familia ni de la hermana, yo soy amiga de otros del Colo Colo. Después de eso, a mí Arturo no me ha llamado para darme las gracias", comentó a Zona Latina.

La modelo señaló que "la que se ha calado todos los malos comentarios, todos los insultos y las amenazas he sido yo. Ellos hicieron su vida como si nada. Prácticamente yo les salvé el cu... y después desaparecieron".

"Ni siquiera se han preocupado de cómo estoy yo, nada. Yo he tenido paciencia, porque ellos tenían lo de su campeonato y tenían que ganar, perfecto. Pero cómo no vas a tomar cinco minutos de tu vida para agradecerle a la persona que te salvó el cul...", agregó.

La influencer insistió en que "si yo no hubiese hablado, y si las cámaras no hubieran certificado lo que yo dije, esa gente hubiese estado presa ahora".