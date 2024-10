Gerard Piqué alzó la voz tras bullado quiebre con Shakira: “Hay que disfrutar la vida” - Chilevisión

A dos años de que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación, el ex futbolista del Barcelona por fin salió a hablar tras ser cuestionado por su nueva relación con Clara Chía.

Si bien no se refirió a nadie por su nombre, sí dio a conocer cómo se encuentra tras ser foco de atención durante meses por su polémico quiebre con la cantante colombiana.

El potente mensaje de Gerard Piqué sobre su estado actual

En conversación con CNN en Español, se le consultó a Piqué si es que ya era un momento adecuado para dar su esperada declaración, a lo que este respondió: "Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido".

Sobre lo mismo, indicó que pese a las críticas, él se encontraba tranquilo. "Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad", comentó.

Pese a esto último, empatizó con quienes lo juzgan: "Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión", dijo.

Asimismo, respecto a cómo se encuentra actualmente, expresó: "Me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida, que es el Barcelona, durante más de 20 años; tener dos hijos maravillosos, una familia increíble y unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio".

A modo de cierre, el ex futbolista reflexionó sobre su propia vida, mientras agradecía por esta. "Hay que disfrutar de la vida, que, al final, esto dura dos días", finalizó Piqué.