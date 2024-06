Fabián Cerda se sincera y habla de su relación con Antonella Ríos: “Nada fue en paralelo” - Chilevisión

Fabián Cerda, arquero que acaba de salir de Deportes Antofagasta, se refirió al romance que mantuvo con la reconocida actriz nacional, Antonella Ríos.

A principios de año, el guardameta de 35 años fue objeto de comentarios, luego de que se especulara que mantenía una relación paralela con la presentadora de televisión mientras su ex pareja estaba embarazada.

¿Qué dijo Fabián Cerda?

Acerca de esta situación, Cerda comentó en Las Últimas Noticias que "me da lo mismo lo que la gente diga de mí. Pero en este caso ni siquiera siento que deba pedir disculpas por algo".

"Yo tuve relación con una mujer cuando estaba en Curicó y quedó embarazada. Terminamos como pareja el año pasado y recién en enero empecé una nueva relación con Antonella. O sea, nada fue en paralelo", agregó.

El ex seleccionado juvenil Sub 20 recalcó que "el tema se fue aplacando" y que hace dos meses nació su tercer hijo, Valentino. "Me avisaron y he ido varias veces a Curicó a verlo. Lo llamo a cada rato y le ponen el teléfono para que hable con él", dijo.

En ese sentido, el futbolista recalcó que con la madre del pequeño "tengo una relación civilizada y espero tener la posibilidad de ver a Valentino en forma permanente llegando a un acuerdo con ella, tal como lo hice con mi ex señora por mis hijos Facundo e Ian".

"Mis tres hijos son lo más importante y quiero estar con ellos lo más que se pueda", añadió.

Respecto a si sigue con Ríos, Cerda recalcó que "la verdad es que eso es parte de mi vida privada que no me interesa ventilar".