En sólo 24 horas: La millonaria cifra que ganó Cindy Nahuelcoy tras entrar a plataforma para adultos - Chilevisión

Sorpresa causó el anuncio de la ex árbitra nacional Cindy Nahuelcoy, quien confirmó que desde ahora vende contenido en una reconocida plataforma para adultos.

La otrora jueza ingresó a Onfayer, subiendo una osada primera foto que rápidamente dio que hablar entre sus más de 100 mil seguidores en Instagram.

"Toda la gente me escribe que salgo bonita y que me vaya bien", comentó su la ex colegiada sobre su determinación, la que le trajo importantes réditos ecónomicos.

El increíble monto que ganó Cindy Nahuelcoy en Onfayer

Tras entrar a la plataforma la semana pasada, Nahuelcoy consiguió más de 100 suscriptores en sus primeras 24 horas, los que pagan cerca 18 mil pesos chilenos.

Esto quiere decir que la ex árbitra obtuvo más de $2 millones en menos de un día, cifra que crecerá con la creación del contenido exclusivo que comparte.

En conversación con LUN, Cindy comentó que la idea surgió tras la suspensión de 40 fechas que se le otorgó hace algunos meses, donde "muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos. Yo lo encontraba una locura porque siendo árbitra era imposible".

Sin embargo, tomó la decisión y aseguró que le hizo muy bien. "Esa parte de mí, sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra. Me daba vergüenza andar en bikini y ahora digo por qué siento vergüenza de mi cuerpo si lo quiero asi como es".

Consultada sobre la posibilidad de hacer desnudos, la mujer de 36 años comentó: "No tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día. Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré".