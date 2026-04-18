Impacto en el automovilismo: Piloto falleció tras grave accidente en las 24 Horas de Nürburgring

El finlandés Juha Miettinen perdió la vida producto de un fatal choque múltiple en las clasificatorias, generando un remezón en el mundo motor.

Tragedia en el mundo motor. Juha Miettinen, piloto finladés, murió tras protagonizar un choque múltiple en las 24 Horas de Nürburgring.

El hecho se dio este fin de semana en las clasificatorias de la tradicional carrera, donde un total de siete vehículos se vieron involucrados en la colisión.

Información preliminar apuntó que la pista estaba resbaladiza por un aceite que habría sido derramado, provocando la tragedia que dejó a otros seis heridos.

A través de un comunicado, la organización, informó que la competencia “se ha visto ensombrecida por un trágico incidente en el que ha fallecido un piloto. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida de Juha Miettinen”.

La víctima de 66 años tenía el número 121 del BMW 325i, teniendo experiencia en diferentes carreras de resistencia realizadas en Europa.

Uno de los que lamentó el deceso fue Max Verstappen, corredor de la Fórmula 1 que era uno de los participantes y que reconoció estar “shockeado por lo ocurrido.