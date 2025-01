Raquetazos a una cámara y polémica frase: El show de Medvedev tras ganar en el Australian Open - Chilevisión

Daniil Medvedev (5°) tuvo un complicadísimo debut en el Australian Open, superando en la primera ronda al tailandés Kasidit Samrej en cinco sets.

El ruso sufrió bastante para superar al actual 418° del ranking ATP, pero se impuso por 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 y 6-2 en más de tres horas de partido.

El asiático, de 23 años y que es un completo desconocido en el circuito, llegó al primer Grand Slam por una invitación y sacó de quicio en varias ocasiones al europeo.

De hecho, el nacido en Moscú, acostumbrado a mostrar su carácter en varias ocasiones, protagonizó un verdadero show antes de perder el tercer parcial.

Al perder un punto en el noveno game, el ex número uno del mundo le dio raquetazos a la red, golpeando una cámara que estaba ubicada en plena malla.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025

La polémica frase de Daniil Medvedev sobre su rival

Una vez terminado el encuentro, Medvedev continuó su show lanzando una polémica frase para elogiar a Samrej.

"Había visto algunos de sus partidos y no vi ese nivel, así que me sorprendió. Si juega así cada vez, su vida puede ser buena: Dinero, mujeres, casino, lo que sea", comentó.

En la entrevista post partido, el ruso recalcó "Si no lo hace, no lo tendrá, no con el tenis. Lo podrá hacer de otra manera, pero ojalá que lo haga así cada partido".