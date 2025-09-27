 Hasta las lágrimas: Madre de Emiliano Ramos se emocionó por su presencia en el Mundial Sub 20 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Hasta las lágrimas: Madre de Emiliano Ramos se emocionó por su presencia en el Mundial Sub 20

En conversación con CHV Deportes, los padres del delantero de Everton contaron que viajaron desde Arica para ver a su hijo, delantero de Everton, en la cita planetaria con La Roja.

Emitido el 27/09/2025

RELACIONADOS

00:35

¡Monumental! Sebastián Mella tuvo una espectacular doble atajada para salvar a Chile Sub 20

El portero de Huachipato salvó a La Roja con una tapada a mano cambiada y después con una felina reacción, celebrando con todo su intervención.

00:42

En qué estuvo: La gran ocasión de Emiliano Ramos que bloqueó la defensa de Nueva Zelanda

El puntero izquierdo tuvo un mano a mano, pero un zaguero de los oceánicos impidió la apertura de la cuenta en el estreno de La Roja por el Mundial Sub 20.

02:09

¡Estremecedor! Así se cantó el himno de Chile en el comienzo del Mundial Sub 20

Jugadores, cuerpo técnico, hinchas y autoridades interpretaron a todo pulmón la canción nacional para el duelo ante Nueva Zelanda, el que es válido por el Grupo A de la cita planetaria.

01:37

Hasta las lágrimas: Madre de Emiliano Ramos se emocionó por su presencia en el Mundial Sub 20

En conversación con CHV Deportes, los padres del delantero de Everton contaron que viajaron desde Arica para ver a su hijo, delantero de Everton, en la cita planetaria con La Roja.

00:42

Se ganó nuestro corazón: Vito la vizcacha llegó a Chilevisión previo al comienzo del Mundial Sub 20

La mascota oficial de la cita planetaria llegó a las depedencias de nuestro canal, sacando todos sus pasos prohibidos con los que se lucirá en el esperado evento.

00:31

Arranca la fiesta: Vive por Chilevisión la gran inauguración del Mundial Sub 20 de Chile

El Estadio Nacional se viste de gala para el esperado arranque de la cita planetaria. A continuación, La Roja debuta en el torneo enfrentando a Nueva Zelanda.

Publicidad
Publicidad
Publicidad