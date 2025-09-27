Hasta las lágrimas: Madre de Emiliano Ramos se emocionó por su presencia en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En conversación con CHV Deportes, los padres del delantero de Everton contaron que viajaron desde Arica para ver a su hijo, delantero de Everton, en la cita planetaria con La Roja.
Emitido el 27/09/2025
El portero de Huachipato salvó a La Roja con una tapada a mano cambiada y después con una felina reacción, celebrando con todo su intervención.
El puntero izquierdo tuvo un mano a mano, pero un zaguero de los oceánicos impidió la apertura de la cuenta en el estreno de La Roja por el Mundial Sub 20.
Jugadores, cuerpo técnico, hinchas y autoridades interpretaron a todo pulmón la canción nacional para el duelo ante Nueva Zelanda, el que es válido por el Grupo A de la cita planetaria.
La mascota oficial de la cita planetaria llegó a las depedencias de nuestro canal, sacando todos sus pasos prohibidos con los que se lucirá en el esperado evento.
El Estadio Nacional se viste de gala para el esperado arranque de la cita planetaria. A continuación, La Roja debuta en el torneo enfrentando a Nueva Zelanda.