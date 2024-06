El mensaje de Ricardo Gareca a hinchas para evitar nuevos castigos: “Nos contagian de los gritos” - Chilevisión

La Selección Chilena se prepara para un nuevo amistoso internacional ante Paraguay, partido que se disputará en el Estadio Nacional.

El duelo marcará el retorno de La Roja a nuestro país, lo que se dará justo antes de una nueva edicicón de la Copa América 2024.

Ricardo Gareca manda un mensaje a los hinchas

En ese escenario, Ricardo Gareca envió un mensaje a los hinchas para evitar nuevas sanciones, teniendo en cuenta que ya hay un castigo que se aplicará para el crucial partido ante Bolivia por las Clasificatorias.

En conferencia de prensa, el adiestrador señaló que "me enteré que (el estadio) va a estar a mitad de aforo en el reinicio de las Clasificatorias por una sanción".

"Nunca me he metido y jamás opino de la gente porque le tengo el mayor de los respetos en lo que digan (...) Simplemente, nos gustaría jugar con aforo completo siempre. Más allá de este partido con Bolivia, es necesario para nosotros", agregó.

El Tigre no se quedó y continuó: "Por favor, tengan en cuenta y tengan cuidado de no ser sancionado. Las hinchadas son necesarias. Los hechos de violencia no los comparto para nada, pero nos contagian de los gritos y nos llevan a una euforia. Que prive la cordura".

¿Cuándo vuelven las Clasificatorias al Mundial 2026?

Las Clasificatorias para el Mundial 2026 se retomarán en septiembre, donde La Roja se medirá a Argentina como visitante y recibirá a Bolivia.

El choque con los trasandinos se disputará el jueves 5 de dicho mes, mientras que ante los altiplánicos será el martes 12.