Caso Carlos Palacios: Gareca afirmó que el volante “no explicó cuáles son las cuestiones personales” - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se refirió a la baja de Carlos Palacios para el trascendental partido ante Colombia por Eliminatorias, luego de que jugador se bajara por "problemas personales".

El estratega reconoció que "Fue inesperado" y contó que no pudo hablar con el jugador el pasado viernes a la noche porque tenía organizada una cena con su familia, por lo que La Joya le comunicó su decisión a dos colaboradores.

"¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales. No puedo extenderme más que eso. No tuve la oportunidad de hablar con él", contó el adiestrador de La Roja, indicando que no tiene antecedentes de que el jugador vaya a sumar minutos con Colo Colo en el duelo pendiente frente a La Calera.

Ricardo Gareca descarta que Carlos Palacios tenga cerrada las puertas de La Roja

Consultado sobre la manera en la que los jugadores tomaron esta decisión, el Tigre afirmó en conferencia de prensa que "le comuniqué a los muchachos al día siguiente a la mañana (sábado). Nada más. Eran cuestiones personales y el grupo lo tomó bien".

Inmediatamente después, Gareca precisó: "Nadie sabe en profundidad, porque él no explicó cuáles son las cuestiones personales. Nadie sabe la profundidad de las cuestiones personales, pero cuando uno aduce a eso puede interpretar que queda como algo muy privado".

"El grupo está bien, los veo bien. Muy metidos en el partido. A Carlos le deseamos lo mejor, creo que Chile pierde un valor joven importante (...) "En este caso, es lo único que puedo hablar es esto. Me tomo de estas cuestiones personales que hay que respetarlas. Él tiene que resolverlas y yo resolver acá", agregó.

Además, descartó que el oriunda de Renca, al igual que Arturo Vidal, no vayan a ser llamados a futuro. "Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas. Ni aún los jugadores que ustedes puedan llegar a pensar y que puedan tener algún conflicto conmigo. No me puedo dar ese lujo".

Posteriormente, el trasandino reflexionó: "Para mí, nada es más importante que la Selección, pero es lo que pienso yo. Se lo dije como consejo a él. Nada es más importante que la Selección Nacional".