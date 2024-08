"Muchas gracias, cierro un ciclo": Claudio Bravo sorprende al anunciar su retiro del fútbol profesional

Claudio Bravo sorprendió al anunciar a través de un video en redes sociales su retiro del fútbol profesional. El arquero de 41 años estaba sin equipo al quedar libre del Real Betis de España.

"Hola a todos, por medio de este video quiero comentarles que dejaré el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada y muy meditada con mi familia y entorno. Es el momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida, es un momento para comenzar otra etapa de mi vida", comenzó declarando el guardameta.

Bravo agradeció a sus ex equipos, compañeros y técnicos: "Me encantaría repasar un pocos los agradecimeintos, a todos lo clubes que me dieron la posibilidad de crecer y desarrollarme, tanto en el ámbito personal y profesional. Agradezco a Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y al Real Betis y a todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera, al igual que los técnicos, directivos y personasl que me ayudado en los momentos no tan buenos del fútbol", agregó.

Bravo también agradeció a los hinchas, que a lo largo del mundo le han brindado apoyo, cariño y admiración. "También me gustaría agradecer al motor de mi carrera y de mi vida, que son mis padres, mis hermanos, mi esposa Carla y mis cuatro hijos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El orgullo de vestir y ganar con La Roja

"Me gustaría cerrar un ciclo importante en la Selección Chilena, donde me ha tocado llevar la bandera de Chile a lo alrgo de todo el mundo, que ha sido lo más maravilloso de esta preciosa carrera, jugando dos Mundiales, jugando Copas América y obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🇨🇱 Claudio Bravo (@claudiobravo1)

"Sinónimo de Leyenda"

Apenas oficializado el retiro de Claudio Bravo, la cuenta de la Copa América, donde Claudio Bravo como capitán de La Roja levantó dos veces el trofeo en los títulos de 2015 y 2016.

"Claudio Bravo siempre será sinónimo de LEYENDA", dice la publicación.

Dos décadas de una exitosa carrera

Claudio Bravo jugó profesionalmente 21 años tras debutar en 2003 en Colo Colo. Tres años estuvo en el Cacique para pasar en 2006 a la Real Sociedad de España, donde estuvo hasta 2014, hasta que dio el gran salto de su carrera al fichar en el Barcelona.

En 2016 fue fichado por el Manchester City de Josep Guardiola. En 2020 regresa a España al firmar en Real Betis, que terminó siendo su último club.

La exitosa carrera de Bravo acumuló 22 títulos, donde destacan las dos Copas Américas con La Roja.