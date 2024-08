Martillazo a Sammis Reyes: Minnesota Vikings despide al chilenos a días de que arranque la NFL - Chilevisión

Un duro golpe recibió Sammis Reyes este lunes, luego de que se oficializara su despido del Minnesota Vikings.

Lamentablemente, el cuadro de fútbol americano confirmó que el chileno no pasó la primera ola de reducciones de plantilla, a solamente días de que inicie la NFL.

Si bien participó de los tres partidos de pretemporada, el nacional de 29 años no logró convencer al coach Kevin O'Connell.

El conjunto de la División Norte sacó a un total de 14 jugadores, todo con el objetivo que reducir el plantel a los 53 integrantes que exige la competitiva liga de fútbol americano.

Con esto, Reyes tiene que buscar un nuevo equipo antes del comienzo de la NFL, programado para el próximo jueves 5 de septiembre.