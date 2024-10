Fernando Zampedri le hace un tremendo guiño a la Selección Chilena: “Si se da la posibilidad...” - Chilevisión

Tras convertirse en el goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri se abrió a la posibilidad de jugar en la Selección Chilena cuando salga su nacionalización.

El Toro ya inició los trámites hace algunos meses, lo que le permitiría dejar de ocupar un cupo de extranjero en Los Cruzados.

Adicionalmente, el oriundo de Chajarí se transforma inmediatamente en una alternativa para La Roja, por lo que podría estar sin ningún problema en caso de ser convocado.

La reflexión de Fernando Zampedri sobre jugar por Chile

En entrevista con Radio Cooperativa, el trasandino de 36 años recalcó que "no hablé con nadie del entorno de la Selección".

"Y no debería porque no han salido los papeles. Sí me estoy haciendo los papeles para que lleguen, y espero que lleguen a fin de año", agregó.

Zampedri afirmó que en el tema de la nacionalización "lo primero es beneficiar a Católica, y segundo, quiero quedarme en el país muchos años más".

"Después, si se da la posibilidad de aportar un granito a la Selección y tengo la posibilidad, sin duda lo haría", añadió el argentino, quien llegó a los 119 goles con la UC desde su arribo el 2020.