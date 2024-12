“Terminé sufriendo por mentiras”: Felipe Gutiérrez habla de su momento más complejo con La Roja - Chilevisión

A más de diez años de la dolorosa eliminación de la Selección Chilena en el Mundial de Brasil 2014, Felipe Gutiérrez habló sobre su peor episodio con La Roja.

El zurdo, retirado desde el profesionalismo en mayo, desmintió de manera categórica que se haya negado a patear un penal en la serie frente a La Canarinha en los octavos de final.

En diálogo con LUN, el ex Universidad Católica valoró su carrera y comentó: "Tuve la suerte de ir al Mundial de Brasil en 2014, pero creo que terminé sufriendo por mentiras que se inventaron".

"No sé quién dijo, qué periodista más bien, que yo era el designado para patear el último penal ante Brasil y que me había negado. Que por eso lo pateó Gonzalo Jara, quien no remataba penales habitualmente y lo perdió", agregó.

El nacido en Viña del Mar insistió en que nunca estuvo designado para dicha tanda. "No, para nada. Pero alguien, de un medio, tras el partido, dijo que había trascendido eso. Y claro, agarraron papa otros medios y eso se multiplicó en las redes sociales", dijo.

"Esa mentira fue lo que hizo que incluso me amenazaran de muerte. Me hicieron ver como un pecho frío, me catalogaron así y para nadie es bonito eso", agregó.

Las crudas revelaciones de Felipe Gutiérrez

Adicionalmente, Gutiérrez declasificó duros momentos vividos a nivel personal, especialmente en su niñez, donde señaló que tuvo "una infancia complicada, de carencias. De pobreza, para decirlo claramente. Sabía que para la Navidad no tendría regalos y que se comía lo que había".

El ex Real Betis e Inter de Porto Alegre reveló que todo se agudizó. "Nací en Viña, pero por trabajo mi papá nos llevó a Lautaro. Me acuerdo que estuvimos un par de años en familia con mi mamá y mi hermano, pero mi papá se emparejó con otra mujer y se fue. Nos abandonó", afirmó.

El otrora mediocampista admitió que comenzaron a bajar de peso con su hermano por la falta de alimentos, pero con el apoyo de su familia pudo salir adelante e iniciar su carrera en el fútbol.

"Hoy mis hijos, por suerte, no pasan lo que yo pasé. Pero con mi señora estamos muy preocupados de enseñarles que en la vida todo cuesta y que hay que dar gracias por lo que se tiene", añadió.