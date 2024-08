“Le di un consejo”: Felipe Gutiérrez desvela inédito trago amargo que pasó con Ariel Holan en la UC - Chilevisión

Felipe Gutiérrez reveló inéditos detalles de su salida de Universidad Católica, donde no tuvo una buena relación con el entonces entrenador, Ariel Holan.

En conversación con el youtuber Cristián Donoso, el ex futbolista admitió que con el estratega argentino "no congeniamos nunca. No de parte mía, obviamente. Yo era un empleado más del club".

Todo se originó en el regreso del trasandino a Los Cruzados en mayo del 2022. "Yo tenía muchas expectativas porque me habían hablado muy bien de él. Matías Dituro me dijo que era el mejor entrenador que él tuvo. Entonces, yo dije ‘con este tipo la vamos a romper'", dijo.

La conversación que cambió la relación entre Ariel Holan y Felipe Gutiérrez

El zurdo afirmó que "quería que me conociera porque sentía que tenía un estilo de juego que a él le iba a gustar", aunque reconoció que le extrañaron algunas metodologías.

""Como que trabajaba, pero no al 100%. Me pareció raro que un tipo que supuestamente era muy bueno no trabajara desde el inicio los aspectos que él necesitara mejorar", agregó.

En ese escenario, Gutiérrez desclasificó un particular diálogo: "Un día hablé con Ariel para que le diera un poco más de libertad a Ignacio Saavedra para no restringirlo mucho, porque yo había jugado en esa posición en Holanda. Ahí parece que se molestó conmigo, porque yo le di un consejo de fútbol. Después de ese periodo no me dio más bola".

"Me dijo de manera muy directa: 'Mira Felipe. Yo no te voy a echar, pero conmigo no vas a jugar'. Y yo pensé: 'Me lo gano'", añadió.

Sin embargo, la situación no cambió y todo terminó por detonarse en una charla con el plantel. "Le dije algo y él me respondió: 'No estoy de acuerdo contigo'. Ahí yo dije ‘no, estoy dando la hora, mejor salgo de acá porque no voy a jugar’", contó.

A raíz de esto, el volante partió al Colorado Rapids de Estados Unidos, rescindiendo su contrato con la UC a principios del 2023.