Club “grande”, Lasarte y Gareca: Las primeras palabras de Eduardo Vargas como jugador de Nacional - Chilevisión

Eduardo Vargas protagonizó uno de los grandes golpes al mercado de pases, fichando de manera sorpresiva en Nacional de Uruguay.

El delantero ya se puso la camiseta del Bolso y entregó sus primeras palabras, donde reveló los motivos que lo llevaron a salir de Brasil y recalar en tierras charrúas.

En conversación con el medio oficial del Decano, Turboman señaló: "No fue mucho de pensar. Mi representante me llamó, me dijo que había una posibilidad acá y le di el sí 'altiro'".

De manera sorpresiva, el ariete de 35 años confesó que "quería cambiar de aires". "Ya estaba un poco cansado de estar viajando constantemente y de tener muchos partidos seguidos", dijo.

"Conozco que siempre están peleando Libertadores y campeonatos nacionales. Acá en Montevideo todos saben que Nacional es el más grande Uruguay, por su historia siempre es conocido en Sudamérica", agregó.

Eduardo Vargas: La influencia de sus amigos y de Martín Lasarte

Vargas habló de su cercanía con Rómulo Otero y Nicolás "Diente" López, con quienes compartió en Atlético Mineiro y Tigres de México, respectivamente.

"Nadie sabía que venía. Fue algo muy rápido. Cuando le dije a Otero: 'Hermano, creo que voy ahí (a Uruguay)', me dijeron que venga y que hay un buen grupo", señaló.

Además, el goleador tuvo palabras para su reencuentro con Martín Lasarte y su cuerpo técnico, rememorando su etapa en la Selección Chilena hace algunos años.

"Tengo mucho cariño por ellos. A Lasarte lo tuve en la Selección. No mucho tiempo, pero nos conocimos muy bien, me conocen bien. Estoy en otra etapa de mi carrera", comentó.

