Diego Valdés aborda las críticas por su nivel en La Roja y no descarta volver a Chile: “Me dan ganas” - Chilevisión

Diego Valdés se ha transformado en una pieza clave para Ricardo Gareca en la Selección Chilena. Pese a esto, el volante generalmente es cuestionado por su nivel en La Roja.

Esta situación llevó al jugador del América de México a hacer un potente análisis, afirmando que "soy ser humano y a veces me critican por nada".

"Pienso que no haber pasado por un equipo grande en Chile e irme joven al extranjero, no me permitió mostrar todo mi fútbol y a veces me critican más de lo que parece", comentó en Al Aire Libre.

Diego Valdés se abre a la opción de volver a Chile

El mediocampista de 30 años recalcó que "mi personalidad es así de bajo perfil y me van a criticar mucho, pero también está la gente que me quiere. A quienes me critican les puedo decir que están en su derecho".

"Soy profesional y estamos trabajando para que cuando las cosas no anden bien nos critiquen. En México juego en el equipo más grande y las críticas son peores que en Chile, pero al crecer he ido madurando y eso me deja tranquillo. Sé que estoy haciendo las cosas bien", agregó.

En ese escenario, Valdés no descartó volver a nuestro país en el mediano plazo. "Han pasado muchas cosas. A raíz de ello algunas veces me dan ganas de volver a Chile y estar en un equipo grande, pero no sé si sea lo adecuado para mí o mi familia, en todo sentido. Todo lo que veo es por ellos", dijo.

El ex Audax Italiano, que juega en el fútbol azteca desde 2016, comentó que "sería lindo volver a Chile y jugar en un equipo grande para que me vean más de cerca, que te vean todos los fines de semana".