Alexis Sánchez reacciona al regreso de Arturo Vidal a La Roja y responde tratándolo de “guerrero” - Chilevisión

Alegría total hay en la Selección Chilena tras vencer 4-2 a Venezuela, partido por las Eliminatorias en el que La Roja volvió a ser comandada por Arturo Vidal.

El King nuevamente fue capitán y lideró el mediocampo nacional, ganándose los elogios de Alexis Sánchez, uno de sus eternos compañeros de la Generación Dorada.

Maravilla alabó al volante de 37 años con particulares frases en redes sociales, comentando una foto subida por la cuenta oficial de La Roja.

"Vamos King carajo, así te quería ver. Un guerrero y motivando al resto. Ahora descansa y pórtate bien, con un buen vinito como te enseñe en Italia", bromeó el tocopillano.

El delantero sigue recuperándose de su lesión y apuesta a reaparecer con el Udinese en las próximas semanas, lo que le permita ser considerado por Ricardo Gareca en los nuevos desafíos de Chile el 2025.

El sorpresivo comentario de Arturo Vidal sobre Alexis Sánchez

Previo a esto, Vidal fue consultado sobre el mensaje que el propio Alexis había mandado por redes sociales para alentar a la Selección.

Al respecto, el Rey señaló ante la prensa que "no vi el mensaje, pero me alegro que esté así. Ojalá hubiese sido más directo Alexis y hubiese hablado con los muchachos, no sé si habló con alguno".

"Me alegro que esté así, que se recupere, que vuelva a la selección. Que los más grandes que todavía quedan de la Generación Dorada ojalá estén en un muy buen nivel el próximo año cuando toque los partidos", agregó.