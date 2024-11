El sorpresivo comentario de Arturo Vidal sobre Alexis Sánchez: “Ojalá hubiese sido más directo” - Chilevisión

Arturo Vidal regresó con todo a la Selección Chilena, siendo el capitán en los dos partidos de las Eliminatorias de noviembre que La Roja cerró con una buena victoria sobre Venezuela.

Tras el triunfo sobre La Vinotinto, el King se dio el tiempo de opinar sobre el mensaje que Alexis Sánchez mandó en la previa de este choque, donde alentó al combinado nacional.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Alexis Sánchez?

Consultado por esta situación, el volante de 37 años comentó en zona mixta que "no vi el mensaje, pero me alegro que esté así. Ojalá hubiese sido más directo Alexis y hubiese hablado con los muchachos, no sé si habló con alguno".

Vidal afirmó sobre su eterno compañero que "me alegro que esté así, que se recupere, que vuelva a la selección".

"Que los más grandes que todavía quedan de la Generación Dorada ojalá estén en un muy buen nivel el próximo año cuando toque los partidos, así sean un aporte si es que el entrenador los necesita".

Para cerrar todo, el futbolista de Colo Colo cerró todo con un optimista aviso: "A trabajar duro, el próximo año se vienen cosas lindas".

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Eliminatorias?

El próximo partido de Chile en las Eliminatorias será el jueves 20 de marzo del 2025, día en que visitará a Paraguay por la fecha 13°.

En tanto, el martes 25 La Roja se enfrentará a Ecuador en condición de local.